VitinhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/04/2022 19:30

Rio - O futuro do atacante Vitinho segue indefinido no Flamengo. Com contrato com o clube carioca até o fim do ano, o jogador teria se reunido para representantes do Rubro-Negro para negociar a renovação. No entanto, de acordo com informações do portal "Torcedores.com", as partes estão longe de um acerto.

O clube carioca desejaria uma redução salarial para manter o atleta. No começo do ano, a renovação de Vitinho, que terminou 2021 em alta, era considerada prioridade. Porém, o atacante perdeu um pouco de espaço com o técnico Paulo Sousa e apesar de ser visto como um jogador importante, o acordo pode não acontecer.

De acordo com o site, Vitinho já estaria avaliando a possibilidade de mudar de ares. Ele poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio de 2022. Ele foi contratado pelo clube carioca na temporada de 2018.

O jogador, de 28 anos, chegou a peso de ouro no clube carioca e apesar de ter participado de muitas conquistas do Flamengo, ele nunca conseguiu conquistar o coração dos torcedores. Ele conquistou nove títulos pelo Rubro-Negro, a Recopa Sul-Americana (2020), a Copa Libertadores da América (2019), a Supercopa do Brasil (2020 e 2021), o Campeonato Brasileiro (2019 e 2020) e o Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021).