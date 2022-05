Inauguração do busto do zagueiro Marinho na manhã deste domingo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Inauguração do busto do zagueiro Marinho na manhã deste domingoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/05/2022 15:58

Rio - O Flamengo inaugurou o busto do ex-zagueiro Marinho na manhã deste domingo (1), na Gávea. O jogador da Geração de Ouro do clube, que foi peça fundamental do elenco na década de 1980 e que formou dupla na zaga com Mozer, esteve presente na homenagem. No meio de um grande número de torcedores, o ídolo atendeu os fãs e deu autógrafos.

Confira fotos da publicação do Flamengo no Twitter: