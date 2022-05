Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/05/2022 11:24

Rio - Após quebrar seu maior jejum de gols pelo Flamengo, na vitória sobre o Altos-PI, Pedro deixou o futuro em aberto e declarou que "no meio do ano vamos ver o que é melhor para todos". Deixando clara sua insatisfação pelos poucos minutos na temporada, o camisa 21, além de falar na saída de campo, publicou mensagem à torcida. Assim, o treinador Paulo Sousa foi questionado sobre a situação do atleta no elenco.

"Vocês, analistas e críticos, têm que perguntar a eles (jogadores). Em relação a nós, é muito simples: tem atuado praticamente em todos os jogos, outros mais, outros menos. É um jogador que nós procuramos, como todos os outros, oferecer todas as condições para desenvolver o seu trabalho e ajudar o Flamengo ao máximo. Tem que estar pronto, como ele esteve, como tem estado, para nos ajudar", disse.



Em 22 partidas do Flamengo sob o comando de Paulo Sousa na temporada, o atacante Pedro foi utilizado em 18, sendo titular sete vezes. O camisa 21 ficou em campo 45 minutos ou mais em campo apenas nove vezes: Altos-PI, Athletico, Vasco, Bangu, Resende, Botafogo, Madureira, Audax e Boavista.

Pedro fez quatro gols e deu uma assistência na temporada, vivendo seu pior início em relação a número de participações diretas em gols pelo Flamengo.



Na quarta-feira, Pedro terá nova oportunidade de ser utilizado por Paulo Sousa. Em Córdoba, o Rubro-Negro enfrentará o Talleres (ARG), pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, podendo garantir a classificação para as oitavas de final da Copa com a quarta vitória consecutiva. O Rubro-Negro treina nesta segunda e terça-feira, no Ninho, antes da delegação embarcar para a Argentina.