Flamengo venceu o Talleres-ARG no primeiro turno da fase de grupos da Libertadores por 3 a 1, no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/05/2022 10:54

Rio - Após a vitória de 2 a 1 sobre o Altos-PI, pela Copa do Brasil, no último domingo (1), em Teresina, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira e o plantel já foi direto para o Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, onde fará o primeiro trabalho com foco em um bom resultado no próximo jogo da Copa Libertadores.

O 'primeiro turno' do Rubro-Negro na fase de grupos do torneio continental teve 100% de aproveitamento. Nos três compromissos, o clube saiu com vitória, é líder do grupo H com nove pontos e, praticamente, garantiu a classificação para as oitavas de final da competição. Contudo, matematicamente, o Flamengo ainda precisa de alguns pontos e, o triunfo sofre o Talleres, na próxima quarta-feira (4), às 19h, na Argentina, pode 'fechar a conta'.

Para evitar desgaste e possíveis lesões, o treinador Paulo Sousa fez poupança de titulares para o duelo contra o Altos e, por isso, espera contar com esses principais para a partida da Libertadores. Esses jogadores de plantel já foram treinar na manhã desta segunda. Já os atletas que atuaram no Piauí não vão a campo treinar, pois vão fazer exercícios regenerativos e, serão reavaliados até esta terça-feira. Se estiverem aptos para jogar, é possível de alguns irem para o sacrifício.