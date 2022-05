Jorge Jesus em um camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - Reprodução

Jorge Jesus em um camarote no Sambódromo da Marquês de SapucaíReprodução

Publicado 02/05/2022 15:52 | Atualizado 02/05/2022 16:43

Rio - O português Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, aproveitou que está livre no mercado da bola para curtir o carnaval no Rio de Janeiro. No último sábado (30), o Mister esteve em um camarote no

Sambódromo da Marquês de Sapucaí, acompanhando o Desfile das Campeãs. Nesta segunda-feira (02), o treinador fez declarações especiais ao Rio, e recebeu carinho de atletas do atual elenco do Flamengo.

"Colecione bons momentos e paixões. Voltei onde deixei bons amigos e realizei um sonho que tinha de criança. Fui finalmente ao Sambódromo ver pessoalmente aquilo que via na televisão quando era miúdo.

Obrigado. Grande Rio Campeã 2022", publicou o português.

Na publicação, alguns jogadores do Flamengo fizeram comentarios de carinho para seu ex-treinador. O zagueiro Rodrigo Caio e o goleiro Diego Alves enviaram emojis de coração ao português. Diego Ribas, por outro lado, deixou um recado para Jorge Jesus. Confira:

