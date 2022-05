Local do duelo de volta entre Flamengo e Altos foi alterado para Volta Redonda - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/05/2022

O jogo entre Flamengo e Altos, que acontecerá na quarta-feira (11), às 19h30, precisou sofrer mudança no local. Com mando do Rubro-Negro, a partida aconteceria no Maracanã, mas por conta de o estádio ficar fechado entre os dias 5 e 16 de maio para o plantio de grama de inverno, terá de ser deslocada para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A informação foi confirmada pelo Twitter oficial da competição.

O Flamengo venceu o Altos por 2 a 1 no jogo de ida que aconteceu no último domingo (1), no Estádio Albertão, em Teresina, no Piauí.