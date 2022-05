Diego Ribas - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Diego RibasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/05/2022 16:55

Em último ano de contrato com o Flamengo e com futuro incerto no clube, o meia Diego Ribas comentou, em entrevista ao Podcast Flow, a possibilidade de encerrar a carreira em dezembro e continuar trabalhando no futebol, mas em outra função.

““Não penso em me aposentar, eu vivo o momento. Eu consigo jogar tranquilamente até os 40 anos. Quando eu parar, não farei nada no primeiro ano. Ser treinador é uma possibilidade, mas não no primeiro ano. Meu filho é uma figura. Ele cobra: ‘Papai, você não fica em casa e não joga. Já que você não joga, fica em casa’."

Diego Ribas tem 37 anos e chegou ao Flamengo em 2016. Atual camisa 10 e principal capitão da equipe, o meia não vive o seu melhor momento e, quando entra em campo, deixa a desejar. No domingo, diante do Altos-PI, o experiente atleta não teve um bom desempenho.