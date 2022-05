Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 04/05/2022 10:13

Rio - Com pouco espaço na equipe de Paulo Souza, o zagueiro Gustavo Henrique vem sendo ventilado em alguns clubes do futebol brasileiro. Porém, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o jogador não deverá deixar o Flamengo para atuar no país. Ele tem sondagens de equipes europeias e se mudar de ares será para o Velho Continente.

Segundo o empresário Luis Carvalho, um time da Turquia e do AEK, da Grécia, já demonstraram interesse no zagueiro. Além destas equipes, o Olympique de Marselha, da França, também teria desejo de contratar Gustavo Henrique. Um dos fatores que dificultaria sua transferência no Brasil seria o alto salário do defensor.

Gustavo Henrique chegou ao Flamengo em 2020 com status de titular e de substituto de Pablo Marí. No entanto, o zagueiro jamais conquistou a confiança dos torcedores do Rubro-Negro. Com a chegada de Fabrício Bruno e de Pablo, na temporada atual, o zagueiro perdeu espaço no elenco.