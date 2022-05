Denílson - Reprodução

Publicado 04/05/2022 15:22

Rio - O desempenho do Flamengo nesta temporada chamou a atenção do comentarista Denílson, do programa "Jogo Aberto", da Band. Nesta quarta-feira (4), o ex-jogador admitiu que Paulo Sousa precisa resolver imediatamente alguns problemas no sistema defensivo do Rubro-negro. Por outro lado, destacou que o setor do ataque ainda continua sendo bastante produtivo.

"Essa recomposição, esse jogo sem bola o Flamengo precisa melhorar. Ainda toma alguns gols, contra-ataque. Está muito vulnerável defensivamente, mas quando tem a bola continua sendo aquele Flamengo que a gente já conhece e com muito poder ofensivo", afirmou Denílson.



Nesta quarta-feira, o Flamengo encara o Tallares (ARG), às 19h, no estádio Mario Alberto Kempes, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com nove pontos no Grupo H, o Rubro-negro ocupa a liderança da tabela.