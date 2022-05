Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 04/05/2022 17:00

Rio - O apresentador Neto deu uma declaração polêmica durante a participação no programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta quarta-feira. Ao abordar o trabalho de Rogério Ceni no São Paulo, o ídolo do Corinthians citou o Flamengo e aproveitou para provocar utilizando o nome do seu clube de coração.

"Quando o Rogério Ceni voltou, a torcida Independente disse que não ia cantar mais o nome dele. O cara nunca chegou atrasado, que ganhou tudo, goleiro com mais gols na história. ‘Ah mas ele falou que o Flamengo é maior que São Paulo’. Mas é! O Flamengo tem a maior torcida, mas é terceirizada. A do Corinthians é maior", disse.

De acordo com a maioria das pesquisas, Flamengo, Corinthians e São Paulo, nesta ordem, são os clubes que contam com mais torcedores no Brasil. Rogério Ceni foi ídolo como jogador do clube paulista, mas como técnico dirigiu o Rubro-Negro e conquistou o Brasileiro de 2020.