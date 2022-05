Dirigentes de Flamengo e Talleres se encontram antes do duelo entre as duas equipes - Divulgação/C.R. Flamengo

Dirigentes de Flamengo e Talleres se encontram antes do duelo entre as duas equipesDivulgação/C.R. Flamengo

Publicado 04/05/2022 18:55

Rio - Horas antes do duelo entre Flamengo e Talleres, nesta quarta-feira (04), dirigentes de ambos os clubes tiveram um encontro amigável, onde trocaram presentes e demonstraram respeito uns aos outros. O encontro aconteceu no Estádio Mario Alberto Kempes, palco da partida desta noite.

Antes da partida, houve um encontro entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, Cacau Cotta, Diretor de Relações Externas, com dirigentes do Talleres. #TALxFLA #CRF pic.twitter.com/h3ttTL9ARG

Pelo lado do Flamengo, estiveram presentes o presidente do clube, Rodolfo Landim, assim como o Diretor de Relações Externas, Cacau Cotta. Vale lembrar que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, não está viajando com a delegação por motivos de saúde