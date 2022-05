Vidal durante treinamento da Internazionale (Foto: Reprodução/Internazionale) - Reprodução/Internazionale

Vidal durante treinamento da Internazionale (Foto: Reprodução/Internazionale) Reprodução/Internazionale

Publicado 04/05/2022 17:30

Rio - Embora os dirigentes do Flamengo neguem, o nome de Arturo Vidal segue sendo ventilado no clube carioca, principalmente pela imprensa estrangeira. O jornal chileno "La Tercera do Chile" afirmou que as duas partes estão apalavradas para o jogador da Inter de Milão se transferir para o Rio no segundo semestre.

A publicação detalha os motivos que levam Vidal a sonhar em vestir a camisa do Flamengo. O primeiro deles seria o desejo do jogador de conquistar o título da Libertadores. Além disso, o meia gostaria de morar no Rio de Janeiro, cidade do Rubro-Negro.

Vidal tem contrato com a Inter até o meio do ano e não irá renovar o seu vínculo. Segundo o jornal, o Flamengo e o jogador tem um acerto verbal. O chileno iria receber cerca R$ 2 milhões por mês, com contrato de dois anos, com opção de renovar por mais um.