Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/05/2022 09:30

Rio - Após o empate contra o Talleres, da Argentina, na Libertadores, o Flamengo voltou a receber críticas de alguns torcedores e também de parte da imprensa esportiva. E como sempre, o nome de Jorge Jesus acaba sendo citado como possível solução para a equipe carioca melhorar sem rendimento. Em sua coluna no portal "UOL", o jornalista Renato Maurício Prado detalhou uma conversa que teve com o técnico português que pode animar os rubro-negros.

Para Renato, Jorge Jesus admitiu o seu desejo de retornar ao Flamengo, porém, para aceitar dirigir o clube carioca, o acordo terá que ser finalizado nas próximas semanas. O campeão da Libertadores de 2019 colocou um prazo para definir o seu futuro no futebol.

"Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida.", afirmou Jorge Jesus.

O técnico afirmou que a sua relação com o clube carioca é muito intensa, que tem vontade de retornar e também abordou o atual momento do Flamengo na temporada. "Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais", disse.