Jorge Jesus - AFP

Publicado 05/05/2022 14:46

Rio - Jorge Jesus está incomodado com a publicação de suas falas dizendo que deseja retornar ao Flamengo. As declarações ocorreram em uma reunião informal, com cerca de 10 pessoas, na casa do ex-presidente rubro-negro Kléber Leite, na Lagoa. As informações são do site "GE".

"Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida", declarou o treinador, que teve as falas divulgadas pelo jornalista Renato Maurício Prado, no "UOL".

Jesus não nega o conteúdo da reportagem e afirmou que jamais iria a um jogo do Flamengo, porque considera antiético com Paulo Sousa. No entanto, o treinador teme que essas declarações atrapalhem uma eventual negociação com o Fenerbahçe.

Jorge Jesus deve voltar a Portugal no próximo sábado. Até lá, o treinador decidiu não dar mais entrevistas para não alimentar a situação.