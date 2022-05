Denílson - Reprodução

Publicado 05/05/2022 14:41

Rio - O comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, se irritou com a atitude de Jorge Jesus após o técnico afirmar que tem desejo de retornar ao Rubro-negro neste momento, além de dizer que o clube tem "até o dia 20" deste mês para encaminhar uma proposta. Nesta quinta-feira (5), o ex-jogador admitiu que o treinador português foi antiético com Paulo Sousa, que é o atual comandante da equipe carioca.

"Foi uma tremenda sacanagem com o seu compatriota, Paulo Sousa. Ele foi um traíra, faltou conduta profissional, faltou ética. O Paulo está fazendo um trabalho muito bem-feito no Flamengo", afirmou comentarista Denílson.

Na manhã desta quinta-feira, em entrevista ao portal "UOL", Jorge Jesus revelou o desejo de retornar ao comando do Flamengo. A repercussão da fala do técnico português foi tratada como desrespeitosa com o treinador Paulo Sousa.

"Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais", afirmou Jorge Jesus.

Neste domingo (8), o Flamengo enfrenta o Botafogo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a 12ª colocação e soma cinco pontos na tabela da Série A.