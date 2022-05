Willian Arão - Marcelo Cortes/Flamengo

Willian ArãoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/05/2022 17:22

Rio - Willian Arão não vive sua melhor fase com a camisa do Flamengo. Durante um programa da "ESPN", o ex-zagueiro Fábio Luciano criticou o zagueiro pelo gol contra no empate em 2 a 2 contra o Talleres, na última quarta-feira, e a atuação ruim.

"Foi uma falha realmente bisonha do Arão. O Paulo Sousa opta por colocá-lo como zagueiro. Mas o Flamengo teve uma atuação bem abaixo. Diferente do que aconteceu no Maracanã. O Talleres no Maracanã pensou só em se defender, isso talvez tenha causado um impacto no modo do Flamengo jogar”, disse Fábio.

“O Flamengo precisa recuperar os seus zagueiros. O lado direito são aonde os caras mais estavam entregando. O Rodrigo Caio quando estava era o nome do sistema defensivo. O Fabrício Bruno é contratado, ele estreia bem, tem regularidade e se machuca. Aí o Pablo agora também tem o problema de lesão muscular. É um problema que o Flamengo tem que resolver”, completou.