Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/05/2022 09:00

Rio - As declarações de Jorge Jesus para Renato Maurício Prado, no portal "UOL", repercutiram bastante no mundo do futebol. Porém, em participação no YouTube, o jornalista trouxe mais uma informação, algumas horas depois na última quinta-feira. Ele afirmou que o português deu um detalhe a respeito do elenco do Flamengo. Segundo ele, o trabalho de Renato Gaúcho foi visto pelo elenco rubro-negro como o pior desde 2020.

"Ele (Jesus) me contou outros bastidores que eu não publiquei. Ele disse que os jogadores do Flamengo contaram que o pior técnico depois da saída do Jesus foi o Renato Gaúcho. Os jogadores disseram para o Mister: ‘Era um desastre, não nos ensinava nada. Era rachão e vamos em frente. O auxiliar que dava as marcações (no campo), mas o resto era zero’. Contou isso também", afirmou.

Jorge Jesus afirmou que deseja retornar ao Flamengo, mas que só poderia esperar o clube carioca até o próximo dia 20. As declarações geraram críticas de boa parte da imprensa esportiva e também do empresário do técnico do clube carioca, Paulo Sousa.