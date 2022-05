jorge jesus - reprodução do instagram

Publicado 05/05/2022 20:30

Rio - A residência de Kleber Leite no Rio foi local para o encontro entre Jorge Jesus, amigos do ex-presidente do Flamengo e o jornalista Renato Maurício Prado, que publicou declarações do técnico feitas enquanto assistiam ao jogo entre Flamengo e Talleres, pela Libertadores. O antigo mandatário do clube afirmou que "provavelmente" o técnico não sabia que tais palavras seriam publicadas e que não entende "tanta confusão".



- Provavelmente, pelo visto, não (sobre Jesus estar ciente a respeito da publicação de suas declarações). Embora soubesse que o Renato (Maurício Prado, do "UOL") é jornalista. O que não entendi até agora: por que tanta confusão, se o que foi colocado é verdadeiro, simples e direto? - questionou Kleber Leite, ao LANCE!.

Jorge Jesus chegou a manifestar o desejo de voltar ao comando do Flamengo, deu prazo para "resolver sua vida" e, conforme publicado pelo jornalista, deu suas impressões a respeito do trabalho de Paulo Sousa (veja mais aqui).



Em sua passagem pelo Flamengo, entre 2019 e 2020, Jorge Jesus ficou próximo de Kleber Leite. Desde a saída do Mister, os dois já estiveram juntos em outras oportunidades, inclusive em Portugal, onde o Kleber foi recebido pelo técnico.

Mais cedo, Kleber Leite, aliás, manifestou o desejo pelo retorno de Jorge Jesus ao Fla:



- Jorge Jesus é apaixonado pelo Flamengo. E diria, sem medo de errar, no que diz respeito à nossa torcida, que a recíproca é verdadeira.

Tomara que este reencontro, um dia, ocorra.



O L! tentou contatos com Renato Maurício Prado, mas não obteve retorno.