jesus - reprodução

jesusreprodução

Publicado 06/05/2022 14:30

Rio - O Flamengo não irá contratar Jorge Jesus. Após toda repercussão da entrevista do Mister se oferecendo para voltar ao clube, o presidente Rodolfo Landim entrou em contato com o repórter Eric Faria, da TV Globo, e negou qualquer possibilidade de fazer uma proposta ao treinador.

"Usei ontem (quinta) um exemplo extremo para mostrar que hoje o Flamengo não pensa em Jorge Jesus. Teria como consequência tirar todo mundo do departamento de futebol. Mas se fosse um capricho do Rodolfo Landim... Landim me mandou uma mensagem e falou: "Olha, acabei de receber o vídeo que você falou ontem no Seleção. Esquece! Essa hipótese que você disse não existe". Ou seja, o próprio Rodolfo Landim nessa mensagem garante 100% que não tem a menor intenção de contratar o Jorge Jesus de volta. Eu acho que a história do Jorge Jesus morre no Flamengo hoje com essas declarações do presidente e de outros dirigentes fechando a porta", disse Eric durante o "Seleção SporTV" desta sexta.

Eric também apostou que o Flamengo não deve se pronunciar oficialmente sobre as declarações de Jorge Jesus.

"O Flamengo até agora não se pronunciou, e tenho certeza de que institucionalmente não vai se pronunciar. O Flamengo não tem nenhum motivo para se pronunciar, segundo apurei, porque o Flamengo é passageiro nessa história. O Flamengo não se comove. Primeiro, tive a oportunidade de conversar com um dirigente e ele falou o seguinte: "Vai parecer que estamos bancando o Paulo Sousa só porque o Jorge Jesus está fazendo essa pressão". Mas já não tinha a menor intenção de trocar o comando do Flamengo. Esse é o primeiro ponto, o que o dirigente me falou foi isso. Não vão bancar para não parecerem reféns do Jorge Jesus", afirmou.