Jorge Jesus diz que o Flamengo foi o auge da carreira - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Jorge Jesus diz que o Flamengo foi o auge da carreiraFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/05/2022 14:40

Rio - O técnico Jorge Jesus abriu o seu coração sobre a campanha vitoriosa que comandou no Flamengo durante a temporada de 2019. Em entrevista ao "Bem Amigos", do Grupo Globo, que irá ao ar nesta segunda-feira (9), o treinador português admitiu que a passagem pelo Rubro-negro foi o auge da carreira.

"Foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos. A minha passagem no Flamengo para mim é histórica. Não só pelos títulos que ganhamos, mas pela relação que tive com os jogadores. Eu nunca tive uma equipe em que nós estivéssemos tão ligados e que eu senti que eles gostavam tanto de mim. Nunca tinha ouvido os meus jogadores dizerem que me amavam. Foi uma sintonia muito forte", destacou Jorge Jesus.



Durante o programa, Jorge Jesus foi questionado sobre um possível retorno para trabalhar no Brasil. Nesse caso, o treinador português preferiu evitar uma resposta direta relacionada ao Flamengo, mas afirmou que é um dos planos para o futuro.

"É uma pergunta muito complicada do ponto de vista profissional e ético. Aquilo que mais quero é que o Flamengo ganhe os objetivos que merece ter, e eu vou seguir a minha carreira. Posso ser treinador do Flamengo daqui a, sei lá, um ano, dois anos. Agora eu sou um treinador livre, posso escolher quem eu quiser. Daqui a um mês ou dois, se calhar, eu já não sou um treinador livre. Que na minha cabeça está voltar a vir ao Brasil treinar, está", completou.



Por fim, o ex-técnico do Flamengo disse que irá aguardar o encerramento da temporada europeia, no fim deste mês, para encaminhar os próximos passos da carreira.

"Quando eu chegar a Portugal, vou começar a conversar o que vou fazer da minha vida. Inclusive uma equipe, que é o Fenerbahçe, está à espera que eu chegue a Portugal. Não sei o que vai acontecer, mas vou ter que começar a ter decisões", concluiu.