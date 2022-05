Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/05/2022 10:39

Após ser derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo, no último domingo (8), em clássico pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, o Flamengo teve mais um jogo de falhas defensivas. O treinador Paulo Sousa viu seu elenco superior, porém, reconheceu erros do sistema de marcação do Rubro-Negro. Em entrevista coletiva após o duelo, ele projetou mudanças e a volta de jogadores lesionados para tentar aplicar uma reconstrução no time.

"Penso que é uma pergunta muito distorcida. Acho que nós fomos bem superiores, temos feito muitos gols. Na Libertadores temos marcado bastante, temos que melhorar nossa capacidade na capacitação defensiva, isso sim. A volta de alguns jogadores vai dar uma melhor capacidade defensiva. Esse é um ano sensível, há uma ruptura e uma reconstrução de processos. Precisamos dar consistência e acreditar convictamente neles", disse e emendou:

"Como disse, poderíamos ser mais consistentes se tivéssemos todos os jogadores disponíveis, estamos recuperando vários. Acho que em breve vamos ter. Em relação ao treino, é um processo mais difícil. Eu acredito no treino, em trabalhar conceitos em alta intensidade, muito próximo daquilo que é o jogo. Aquilo que procuramos é recuperar os jogadores para poder tê-los disponíveis. Temos sido infelizes em poucos lances que os adversários criam, mas vamos melhorar com certeza. Temos um grupo extraordinário que quer aprender e quer obter os resultados", concluiu o treinador.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (11) contra o Altos-PI, em jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.