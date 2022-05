Pedro durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro durante treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/05/2022 14:50

Na manhã seguinte à derrota para o Botafogo, pelo Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu e, sob o comando de Paulo Sousa, iniciou as atividades visando a partida contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil. Desfalques no clássico do fim de semana, o goleiro Santos e o atacante Pedro fizeram trabalhos à parte do grupo principal, e, portanto, seguem como dúvida no time.



Pedro, que foi titular na partida de ida e marcou um dos gols na vitória sobre o Altos, foi a campo e fez exercícios acompanhado pelos fisioterapeutas do Flamengo. O atacante apresentou com dores após o jogo contra o Talleres, na Libertadores, realizou exames, e não teve lesão constatada, mas, com dores na coxa direita, não foi à Brasília.



Já Santos teve lesão na coxa esquerda confirmada pelo clube após o empate em 2 a 2 com o clube argentino, em Córdoba. Nesta segunda-feira, o goleiro ficou na parte interna do CT e realizou exercícios leves na academia, dando sequência ao tratamento da lesão muscular.



Depois de vencer o Altos em Teresina, por 2 a 1 no dia 1º de maio, o Flamengo recebe o time de Piauí nesta quarta, às 19h30, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, uma vez que o Maracanã está fechado para troca do gramado. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate, enquanto a vitória simples do Altos leva a decisão para os pênaltis.



Paulo Sousa ainda tem o treino de terça para definir o time. Com a vantagem e a diferença técnica, é possível que o Mister opte por um time misto no duelo - assim como foi na ida. Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Matheuzinho e Matheus França são outras baixas.