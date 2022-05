Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/05/2022 09:30

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio, de 28 anos, está bem perto de voltar aos gramados. Relacionado para o confronto diante do Altos, no jogo de ida da Copa do Brasil, o defensor não entrou em campo e segue sem jogar desde o fim de 2022. Em entrevista ao "KKPoker Brasil", o zagueiro do Flamengo abordou o período de cinco meses e citou uma foto que viralizou nas redes sociais em que seu joelho parecia bem inchado.

"Não vou fazer uma cirurgia plástica para melhorar a aparência do meu joelho, ele está muito bem. Tive a infecção, então parei tudo e perdi 8 kgs de massa muscular. Tive que recuperar tudo isso. Inclusive, umas das fotos que assustou as pessoas, foi tirada quando eu estava com a perna muito fina, minha perna murchou, então chamou atenção. Minha musculatura estava fraca, mas ele está super saudável", disse.

Um dos destaques da temporada incrível que o Flamengo viveu em 2019, Rodrigo Caio enfrentou anos complicados e com problemas físicos em 2020 e 2021. Perto da estreia na atual temporada, o zagueiro confia que o ano de 2022 pode ser diferente.

"Venho treinando forte para voltar a jogar. A todos os torcedores que gostam de mim, fiquem tranquilos. Meu joelho está muito bem. Agradeço ao departamento médico do Flamengo, são pessoas que me ajudaram muito", concluiu.