Filipe Luís ficará fora do Flamengo por tempo indeterminadoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/05/2022 14:15 | Atualizado 10/05/2022 14:17

Substituído ainda no primeiro tempo do clássico com o Botafogo, em Brasília, Filipe Luís será desfalque do Flamengo nas próximas partidas. O clube anunciou nesta terça-feira que, após exame, o lateral teve constatada uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda.



O Flamengo não divulgou o tempo de recuperação, mas Filipe Luís pode ficar até um mês sem jogar. Ele, que estava vetado para o confronto contra o Altos-PI, quarta-feira pela Copa do Brasil, já iniciou tratamento.



Filipe Luís é mais um jogador a apresentar problema de lesão no Flamengo. Atualmente, estão no departamento médico: Fabrício Bruno, Santos e Matheus França, além de Gustavo Henrique e Vitinho, os dois em transição. Pedro e Matheuzinho voltaram aos treinos e estão à disposição, assim como Pablo, Marinho e Léo Pereira, que voltaram a ser relacionados contra o Botafogo.