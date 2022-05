Emerson Royal em ação pela Seleção - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/05/2022 18:41

Rio - Ao longo do tempo, diversos grandes jogadores já comentaram sobre o desejo de vestir a camisa do Flamengo. E nesta semana, mais um grande nome do futebol comentou sobre a possibilidade de se transferir para o Rubro-Negro. Trata-se do lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham. Em entrevista ao portal "Coluna do Fla", o jogador atleta ainda comparou o Clube da Gávea com os clubes da Premier League.

"Quem não jogaria no Flamengo? Meu sonho é um dia jogar no Flamengo. É único clube do Brasil hoje que se aproxima do nível de clubes da Premier League", disse o lateral em bate-papo com o jornalista Fabiano de Abreu.

Ainda segundo o comunicador, Emerson Royal reforçou o seu carinho pelo Atlético-MG, clube que defendeu em 2018 e 2019, mas disse da grande importância internacional do Flamengo, e revelou que muitos atletas comentam sobre a emoção de vestir a camisa do Rubro-Negro.

Na atual temporada, Emerson vestiu a camisa do Tottenham em 38 oportunidades, marcou um gol e deu uma assistência. O atleta é constantemente convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira, e pode estar na lista dos relacionados para a Copa do Mundo do Catar.