Rodolfo Landim, presidente do FlamengoDivulgação

Publicado 10/05/2022 17:02

O Departamento Médico do Flamengo é um setor do clube que tem o trabalho questionado, em razão da quantidade de jogadores lesionados desde o início do ano. Segundo o 'Coluna do Fla' o presidente Rodolfo Landim prometeu um documento, que detalhará todos os procedimentos adotados pelo Rubro-Negro.



"Vou preparar uma apresentação para vocês, para que possam conhecer todo o processo que existe. Como é feita a preparação do atleta, quais são as preocupações que a gente tem, como a gente faz a carga de exercícios para cada um deles. Quando há uma lesão, quais são os equipamentos que a gente tem, como fazer uma prevenção de uma lesão, tudo isso", comentou Landim.



O dirigente ainda aproveitou para reforçar a confiança nos profissionais da saúde do time, que tem sido alvo de duras críticas por parte dos torcedores.



"Tem muita coisa, tecnologia que está sendo utilizada no Flamengo, que as vezes eu vejo na televisão que as pessoas falam de uma forma bem ampla, e não falam em dados, em dados comparativos com outros clubes", afirmou o presidente.