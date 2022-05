Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo Flamengo - Reprodução/Twitter

Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo FlamengoReprodução/Twitter

Publicado 10/05/2022 13:04

Rio - Em fim de contrato com a Inter de Milão, Arturo Vidal está sendo especulado no Flamengo há algum tempo. O chileno de 35 anos tem vínculo com o clube italiano até meados deste ano, e gostaria de assinar com o Rubro-Negro. Contudo, o alto salário do jogador pode ser um impeditivo, já que, segundo o jornal "Olé", ele não estaria disposto a uma grande redução salarial.

O veículo argentino sinalizou que o sonho do Flamengo em ter Vidal está próximo de um desfecho negativo. Mesmo com o grande interesse do volante em acertar, a proposta do clube carioca não o agrada. O Rubro-Negro já avisou, também, que não vai subir o valor oferecido. Portanto, de acordo com o portal Fichajes, o chileno poderia ter como rumo o futebol asiático ou à Major League Soccer, onde sabe que possui mercado e terá um grande salário.

O Flamengo, mesmo assim, segue em busca de um meio-campista e pode investir no brasileiro Thiago Mendes, que joga atualmente no Lyon, da França. O jogador também é especulado na equipe rubro-negra há algum tempo. E, conforme o portal 'Goal', o clube está monitorando o atleta e estuda uma proposta na próxima janela de transferências.