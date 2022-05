Goleiro Bruno, do sub-20 do Flamengo - Divulgação

Goleiro Bruno, do sub-20 do FlamengoDivulgação

Publicado 10/05/2022 19:51

A ausência do goleiro Santos, com lesão na coxa esquerda, vai abrir espaço para uma jovem promessa do Ninho do Urubu: Bruno, de 19 anos, será relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o Altos, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o Flamengo recebe o time do Piauí no Raulino de Oliveira, às 21h30.



Bruno defende o Flamengo desde 2018 e foi um dos destaques nas campanhas vitoriosas da equipe Sub-17 em 2019, com os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria. Atualmente, é o goleiro titular do Sub-20.



Naturalmente, Bruno não atuará na partida contra o Altos. Hugo Souza é o principal nome do elenco profissional na ausência de Santos, com Paulo Sousa ainda tendo Matheus Cunha como opção.