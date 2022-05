Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/05/2022 12:43 | Atualizado 11/05/2022 12:44

Rio - Com uma lesão no púbis, o goleiro Diego Alves teve o seu problema confirmado oficialmente pelo Flamengo. Em seu perfil oficial do Twitter, o Rubro-Negro confirmou que o veterano iniciou um tratamento para recuperação da sua contusão na região.

Diego Alves é atualmente a terceira opção no setor para o técnico Paulo Sousa. Além dele, Santos, que vem revezando com Hugo Souza como titular no Flamengo também se machucou. O ex-goleiro do Athletico-PR sofreu uma contusão muscular e só deve voltar aos gramados no ano que vem.

Considerado um dos ídolo do atual elenco, Diego Alves perdeu espaço com a chegada de Paulo Sousa. O veterano atuou em apenas duas partidas com o treinador português. O seu vínculo com o Flamengo vai até o fim do ano.

O atleta, de 36 anos, teve o seu nome ventilado como possível reforço do São Paulo e do Internacional, mas nenhuma negociação oficial foi iniciada. Ele também teria despertado o interesse de clubes de fora do Brasil.