Mathias Pogba ao lado de Nunes na sede social do Flamengo, na GáveaReprodução/Instagram Nunes

Publicado 11/05/2022 15:51

Rio - O atacante Mathias Pogba, irmão de Paul Pogba, visitou nesta quarta-feira (11) a sede social do Flamengo, na Gávea. O atleta ainda aproveitou para tirar uma foto com um poster do elenco do Flamengo de 1981, além de encontrar o ex-atacante Nunes, autor de dois gols na final do Mundial de Clubes daquele ano. O encontro foi compartilhado pelo próprio Artilheiro das Decisões nas redes sociais. Confira:

Mathias está no Brasil para o lançamento do seu projeto "Agência Geminos". Antes de visitar a sede do Rubro-Negro, o francês foi até a Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, para visitar a Escola Social Maestro Júnior, e foi recebido pelo próprio ex-jogador. Veja:

Na visita ao projeto do Maestro Júnior, Mathias comentou sobre a sua primeira vez em uma comunidade:

"Fiquei muito feliz de ir em uma comunidade porque na França nós não podemos, é muito perigoso. Foi especial estar lá, ver a vida real das pessoas que só via em filmes. Futebol é um esporte e, aliado à educação, é um grande instrumento de transformação social. Nosso foco no Brasil também envolve apoiar talentos que encontrarmos em projetos assim", disse o irmão do meio-campista do Manchester United.



Mathias, agora, está com o foco nos projetos de sua família. A carreira de Paul Pogba, agora, é administrada pela brasileira Rafaela Pimenta, que assumiu logo após a morte de Mino Raiola.