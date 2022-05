Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/05/2022 09:30 | Atualizado 12/05/2022 09:31

Rio - O Flamengo venceu o Altos, do Piauí, e se classificou na Copa do Brasil. Porém, o resultado positivo não amenizou o clima ao redor do Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O goleiro Hugo Souza discutiu com um torcedor rubro-negro, quando se retirava do estádio de automóvel. A temperatura ficou quente.

Tudo começou quando um torcedor pediu para tirar foto com o goleiro. Hugo Souza alegou que não iria tirar, porque este rubro-negro teria o xingado. "Se você me respeitar (eu bato foto), se você me respeitar… Você me xingou ali de novo, eu ouvi. Você me xingou ali. Eu tirei foto com todo mundo. Então você respeita. Respeita os outros", afirmou.

Diretamente da DM kkkkkkkkk



Clima gostosinho na saída dos jogadores pic.twitter.com/u4NyLos2Si — FLA DA NAÇÃO (@FlaDaNacao_) May 12, 2022

O torcedor rebateu as acusações de Hugo Souza e disparou. "Eu estou respeitando. Eu não xinguei, não, amigo. Jamais xinguei, igual você. Não aponta o dedo, não. A gente que paga o seu salário, seu frangueiro", afirmou.

O vídeo viralizou nas redes sociais. Revelado na base do Flamengo, Hugo Souza é o goleiro que mais jogou pelo clube carioca na atual temporada. Ele foi muito criticado após falhar no gol da vitória do Botafogo no clássico do último domingo, válido pelo Brasileiro, no Mané Garrincha.