Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/05/2022 11:18

Rio - O Flamengo venceu o Altos-PI com o placar de 2 a 0, na noite desta quarta-feira (11), no Raulino de Oliveira, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos gols do rubro-negro foi marcado pelo jovem Victor Hugo, que balançou a rede pela primeira vez em sua carreira profissional, e no dia de seu aniversário de 18 anos. O meia, que é visto como uma nova promessa, foi elogiado pelo treinador Paulo Sousa em entrevista coletiva.

"É um jogador que tem todas as condições para representar um clube com a grandeza que tem o Flamengo. Tem boa capacidade de interpretação de espaços, joga bem de costas e fisicamente é um bom jogador, é explosivo. Tem uma leitura de jogo muito boa", disse o técnico, antes de completar:

"É um jogador que dentro da área, como hoje se viu, tem muita presença. Tem gol. Juntamente com outros jogadores da base que estamos prestando atenção para integrarmos e para eles nos ajudarem cada vez mais no nosso rumo, que é ganhar jogos", concluiu.

No ano passado, Victor Hugo renovou contrato com o Flamengo até 2027, com multa de 100 milhões de euros (R$ 540,47 milhões, na cotação atual) para equipes fora do Brasil.