Flamengo x Altos-PI -Copa do Brasil - Volta Redonda - 11-05-2022 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/05/2022 12:40

Rio - A atuação do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Altos-PI, em Volta Redonda, na última quarta-feira, não convenceu o repórter Eric Faria, da TV Globo. Em sua conta no Twitter, o jornalista destacou a falta que a equipe sente de Bruno Henrique e Arrascaeta e criticou a desorganização do time de Paulo Sousa.

É incrível como o Bruno Henrique faz falta ao time e principalmente ao Gabigol. Aliás, sem o BH e o Arrascaeta, a criatividade e a força ofensiva desaparecem. Pode ser q a entrada do Pedro dê presença de area. — Eric Faria (@ericfaria74) May 11, 2022 “É incrível como o Bruno Henrique faz falta ao time e principalmente ao Gabigol. Aliás, sem o Bruno Henrique e o Arrascaeta, a criatividade e a força ofensiva desaparecem. Pode ser que a entrada do Pedro dê presença de área“, escreveu Eric durante a partida.