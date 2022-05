Torcida do Flamengo lotou o Mané Garrincha - Paula Reis/Flamengo

Torcida do Flamengo lotou o Mané GarrinchaPaula Reis/Flamengo

Publicado 12/05/2022 15:13

Rio - Com o Maracanã fechado para troca do gramado, o Flamengo levou o clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, para Brasília. Os mais de 54 mil torcedores que foram ao Mané Garrincha deram ao clube a maior renda de bilheteria do ano: R$ 4.800.370,00. Porém, o clube da Gávea ficou com apenas 16,6% desse valor, uma vez que o acordo para "vender" mando foi fechado por um cota de R$ 800 mil.

O total de despesas foi de R$ 2 milhões e 956 mil, sendo a operação do jogo (R$ 1 milhão e 289 mil) a mais relevante. Há de se destacar as taxas pagas às federações do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, cada uma no valor de R$ 225 mil. Ainda houve outra despesa de R$ 5 mil com a Federação de Futebol do DF, não detalhada no borderô.



A Ferj ainda recebeu uma outra cota no valor de R$ 225 mil, como estabelecido no acordo para levar o clássico para o Mané Garrincha.