Publicado 13/05/2022 11:00

Rio - A paciência dos torcedores do Flamengo com o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz tem andado pequena. Os dois foram hostilizados mesmo com a vitória do clube carioca sobre o Altos, do Piauí, na Copa do Brasil. O ex-jogador do clube carioca e atual comentarista da ESPN, Zinho, saiu em defesa dos cartolas rubro-negros.

"Ainda bem que a diretoria está respaldando o Paulo Sousa, só não sei até quando. Se não ganhar do Ceará, a pressão vai aumentar, mas eu vejo (os protestos) como algo exagerado. O que o Landim e a diretoria fez, se todo mundo exalta o trabalho do Jorge Jesus, mas foi essa direção que fez o trabalho de 2019 Eles não merecem um crédito e paciência para desenvolver um trabalho? Os caras que tentaram trazer ele, tentaram renovar e ele foi embora porque quis, são os culpados? Não concordo!", disse no programa ESPN FC.

Zinho ainda atribuiu a Jorge Jesus a culpa pelas recentes críticas. O treinador campeão da Libertadores pelo Flamengo concedeu uma entrevista na última semana ao jornalista Renato Maurício Prado e afirmou que desejava voltar ao clube carioca. A atitude do técnico aumentou a pressão sobre Paulo Sousa e também nos dirigentes do Rubro-Negro.

"Esse momento de pressão, que era nas mídias sociais, já está nas arquibancadas. Era no treinador, foi para alguns jogadores e está na diretoria. As coisas mudam muito rápido no futebol. Pouco tempo atrás só era elogios para o Landim e a direção. ‘Mudou a história do Flamengo administrativamente, compra todo mundo, faz tudo certo…’. O Braz e o Spindel vão para Europa, trazem grandes jogadores. Aí vem um treinador que quis ir embora, deu as costas para o Flamengo e a torcida é apaixonada pelo cara. O cara vem aqui no Brasil, causa esse rebuliço todo. Eu não concordo com isso! Admito e elogio tudo que foi feito pelo Jorge Jesus, mas a presença dele aqui, algumas entrevistas polêmicas, fez esse rebuliço todo… Eu continuo acreditando no elenco do Flamengo, mesmo discordando de estrutura tática do Paulo Sousa, vejo competência com esse elenco estando bem. O time está desfalcado e com muitos problemas", concluiu.