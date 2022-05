Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/05/2022 14:20 | Atualizado 13/05/2022 14:22

Rio - O Flamengo divulgou, nesta sexta-feira (13), a lista dos jogadores relacionados para o confronto com o Ceará, no próximo sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão.

A unica grande mudança na lista foi a ausência de Thiago Maia, que foi liberado pela direção do clube para resolver questões pessoais. Na última quinta-feira (12), o atleta postou em uma rede social que seu avô havia falecido. Everton Ribeiro, David Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta, que foram poupados do duelo contra o Altos-PI, estão de volta.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo para o duelo com o Ceará:

Goleiros: Bruno, Hugo Souza e Matheus Cunha

Laterais: Ayrton Lucas, Isla, Marcos Paulo, Matheuzinho e Rodinei

Zagueiros: David Luiz, Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio

Volantes: Andreas Pereira, Diego Ribas, João Gomes e Willian Arão

Meias: De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Victor Hugo

Atacantes: Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Lázaro, Marinho e Pedro

O técnico Paulo Sousa ainda não pode contar com alguns dos seus atletas. São eles: Diego Alves, Santos, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Filipe Luís, Matheus França e Vitinho.

Confira os relacionados para a partida contra o Ceará pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/8hoRZYfkNX — Flamengo (@Flamengo) May 13, 2022

Como dito anteriormente, Flamengo e Ceará se enfrentarão no próximo sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O confronto será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Rubro-Negro é o 14º colocado, com cinco pontos. Já o Vozão está na 17ª posição, na zona de rebaixamento, com três pontos.