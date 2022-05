Arrascaeta - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes

Arrascaeta - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes

Publicado 13/05/2022 19:53

O técnico Diego Alonso, da seleção do Uruguai, convocou Arrascaeta, nesta sexta-feira, para a realização de amistosos preparatórios visando a Copa do Mundo no Qatar, no final deste ano. Com isso, o meia desfalcará o Flamengo entre os dias 29 de maio e 12 de junho.



Neste período, o camisa 14 enfrentará as seleções do México, EUA e da Jamaica. E no total, ficará de fora em pelo menos quatro partidas, uma vez que a CBF ainda vai definir o sorteio e as datas dos jogos da Copa do Brasil



São elas: Fluminense, Fortaleza, Bragantino e Internacional. Todas pela Série A do Campeonato Brasileiro.