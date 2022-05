Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/05/2022 14:30 | Atualizado 14/05/2022 14:30

Rio - O goleiro Hugo Souza vem sendo abraçado por Paulo Souza desde a sua chegada ao Flamengo. Titular na vaga de Diego Alves no começo da temporada, o jovem passou a revezar com Santos, depois da sua contratação junto ao Athletico-PR. De acordo com informações do portal "UOL", o português vê muito potencial no arqueiro, mas pediu para o clube carioca fazer um trabalho psicológico especial com Hugo.

De acordo com o site, a comissão técnica acredita que o goleiro tem chances de ser um dos melhores da posição no país em breve, mas a questão psicológica precisa ser avaliada. Dono de personalidade forte, a comissão técnica reforça a necessidade do equilíbrio emocional para que Hugo mantenha um passo a frente na competição pela titularidade.

Além do trabalho psicológico, Hugo Souza vem sendo estimulado a melhor sua qualidade técnica com os pés. Santos sofreu uma lesão e deverá desfalcar o Flamengo por um mês, com isso, o jovem será titular absoluto nas próximas partidas do Rubro-Negro no Brasileirão e na Libertadores.