Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/05/2022 12:40

Rio - O péssimo começo de Brasileiro tem aumentado a pressão sobre Paulo Sousa. Muito criticado por parte dos torcedores e também pela imprensa esportiva, o português, no entanto, não deverá deixar o cargo no Flamengo. A diretoria do clube carioca não cogita a demissão do treinador, mesmo após mais um tropeço na temporada, o último contra o Ceará, fora de casa, no último sábado.

Paulo Sousa vem enfrentando resistência pelos resultados ruins e também pelo rendimento do Flamengo. Sob o seu comando, a equipe carioca já perdeu dois títulos: a Supercopa do Brasil, para o Atlético-MG, e o Campeonato Estadual, para o Fluminense. Na Série A, o Rubro-Negro faz o seu pior início dos últimos anos, com apenas seis pontos em seis jogos, aproveitamento de 33,3%.

Para contratar Paulo Sousa, o Flamengo vem um grande investimento e avaliou outros nomes do mercado europeu. O próprio treinador deixou o comando da seleção da Polônia e abriu mão de disputar uma Copa do Mundo para dirigir o clube carioca. Estes fatores podem pesar para a continuidade do trabalho.

O Flamengo voltará aos gramados na próxima terça-feira contra a Universidad Católica, do Chile, no Rio, pela Libertadores. O Rubro-Negro está bem perto de selar sua classificação para as oitavas de final da competição em primeiro lugar do grupo. Depois, o clube carioca recebe o Goiás, no sábado. Duas vitórias em casa são primordiais para aliviar a pressão sobre o técnico.