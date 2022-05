Pablo, zagueiro do Flamengo, acredita na qualidade da equipe e está confiante por bons resultados - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 15/05/2022 15:30

Rio - A temporada do Flamengo no Campeonato Brasileiro está complicada. Após o empate em 2 a 2 com o Ceará, no último sábado (14), no Castelão, o clube chegou a três empates, duas derrotas e apenas uma vitória no Brasileirão. Mesmo assim, o zagueiro Pablo demonstrou confiança para o futuro do time e acredita que o trabalho intenso do grupo qualificado pode amenizar os resultados ruins.

"Acredito na qualidade da equipe que nós temos e vamos trabalhar para amenizar todo tipo de erro que venha acontecer no jogo. A conversa no vestiário foi positiva. Muita confiança e temos que acreditar, pois temos uma equipe bastante qualificada para fazer atuações bem melhores", disse Pablo, após a partida.

Diferente do Brasileirão, o Flamengo vive bons resultados na Libertadores e é líder da tabela do grupo H. Com dez pontos somados em três vitórias e um empate, o clube enfrenta nesta terça-feira (17) o Universidad Católica, do Chile, às 21h30, no Maracanã, e pode se classificar para as oitavas de final da competição. De olho na próxima fase, Pablo afirma que o espírito é de confiança a fim de conseguir a classificação.

O espírito é de confiança, de trabalho, alegria, pois sabemos que podemos fazer bem melhor. No Campeonato Brasileiro, a gente não vem tido os resultados. Temos até jogado bem, mas os resultados não estão vindo. Mas vamos continuar trabalhando para que a gente venha concretizar essa classificação na terça-feira.", finalizou o zagueiro rubro-negro.