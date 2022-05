Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/05/2022 21:00

Rio - O treinador Paulo Sousa vem recebendo muitas críticas no comando do Flamengo. Apesar do desejo da diretoria de mantê-lo, os resultados negativos podem acabar selando o destino do comandante, caso, mais tropeços venham pela frente. De acordo com informações do Paparazzo Rubro-Negro, no canal ‘Pilhado’, do YouTube, o nome de Cuca poderia ser considerado uma opção para os dirigentes rubro-negros.

"O telefone do Cuca pode tocar. Algo que era impossível no Flamengo, pode acontecer. O Cuca que tem um nome muito rejeitado na Gávea, a diretoria hoje já entende que o trabalho do Cuca é tiro curto, encaixa muito naquilo que o Flamengo está procurando", afirmou.

De acordo com o youtuber, o nome de Cuca poderia ser aprovado tanto pela cúpula de futebol do Flamengo, quanto pelo presidente Rodolfo Landim. "O Marcos Braz, que é um dos braços do Rodolfo Landim parece que esse braço está deslocado. O nome do Cuca começa a ser ventilado no Flamengo. É uma possibilidade caso o Paulo Sousa caia e são nomes que estão na pauta. O Jorge Jesus, mesmo tendo seu nome forte com a torcida, ele não só desagrada o Braz e Spindel, mas também o presidente. O Cuca não é que agrada tanto, mas é o mais possível. Se o Cuca for procurado, não é certo que aceite, pois está com essa situação de seleção brasileira. Ele só vem se a oferta for muito boa", disse.