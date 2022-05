Paulo Sousa assumiu o Rubro-Negro em janeiro deste ano - Foto: Diego Lima/AFP

Publicado 16/05/2022 14:41 | Atualizado 16/05/2022 14:43

Rio - Mesmo com bons resultados na Copa do Brasil, onde está garantido nas oitavas de final, e na Copa Libertadores da América, onde está a um ponto da classificação para o mata-mata, o Flamengo não vive o mesmo momento no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, hoje na 16ª colocação, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, e conquistou apenas seis pontos dos 18 que poderia conquistar. Com isso, muitos torcedores pedem a saída do técnico Paulo Sousa, que está pressionado no comando do clube.

Em comparação com os últimos treinadores do Flamengo, Paulo Sousa tem a pior campanha nas primeiras seis rodadas do Campeonato Brasileiro. O Mister, inclusive, ficou atrás de nomes muito contestados pela torcida, como Zé Ricardo, Abel Braga e Maurício Barbieri. Confira os números:

Zé Ricardo (2017)

1 vitória, 4 empates e 1 derrota

+1 de saldo de gols

50% de aproveitamento



Maurício Barbieri (2018)

3 vitórias, 2 empates e 1 derrota

+6 de saldo de gols

66% de aproveitamento



Abel Braga (2019)

3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

+2 de saldo de gols

58% de aproveitamento



Rogério Ceni (2021)

3 vitórias, 2 empates e 1 derrota

+3 de saldo de gols

66% de aproveitamento

Paulo Sousa (2022)

1 vitórias, 3 empates e 2 derrota

0 de saldo de gols

33% de aproveitamento

Brigando para não entrar na zona de rebaixamento, o Flamengo terá três importantes duelos na sequência do Campeonato Brasileiro: O primeiro será contra o Goiás, neste sábado (21). Em seguida, o Fluminense, no dia 29. O terceiro será contra o Fortaleza, no dia cinco de junho. Todos os três confrontos serão disputados no Estádio do Maracanã.

Porém, o foco da equipe comandada por Paulo Sousa está na Copa Libertadores da América. Líder do grupo, e precisando de apenas um empate para garantir a sua classificação para o mata-mata, o Flamengo enfrentará a Universidad Católica, do Chile, nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.