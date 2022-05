O técnico Paulo Sousa no treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

O técnico Paulo Sousa no treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/05/2022 21:20

Rio - Apesar dos altos e baixos, o trabalho do técnico Paulo Sousa no Flamengo foi defendido pelo comentarista Zinho nesta segunda-feira (16), durante o programa "ESPN FC", da ESPN. Na ocasião, o ídolo do Rubro-negro afirmou que o desempenho do time tem sido conturbado por conta das lesões. Além disso, o ex-jogador acredita que o treinador português já teria encontrado a equipe ideal para a sequência da temporada.

"Ele não tem culpa que os jogadores estão se machucando, toda hora tem um jogador de fora. Ele encontrou o time. Mas o Bruno Henrique toda hora fica de fora, o Pablo ficou de fora, o David Luiz também, o Filipe Luís, nem se fala… Se tiver os jogadores inteiros, o time está definido. Os jogadores não estão, fisicamente, em seu melhor momento", afirmou o comentarista Zinho na 'ESPN'.

"O Renato Gaúcho sofreu com isso, e foi mandado embora. Se o time não vencer, vai sobrar pro Paulo Sousa, que é bom treinador, mas demorou para encontrar o time. O Paulo Sousa tem capacidade para organizar esse time e disputar os títulos. Em algum período, fez o time jogar bem, o problema é que a bola não entrou. Quando não vem o resultado, se não vencer, não adianta!", completou.

Além disso, Zinho relembrou o desempenho do Flamengo sob o comando de Jorge Jesus, em 2019. Apesar do técnico português ter afirmado que faria o Rubro-negro jogar da mesma forma em 2022, o comentarista acredita que essa possibilidade é nula.

"Ele tem seu mérito e eu reconheço o bom treinador que ele é, mas é um marketeiro! É um cara que tem o ego lá em cima, tudo é ele! Ele diz que foi o melhor treinador, fez história no Benfica, que os jogadores amavam ele no Flamengo… Faz uma campanha bonita (do trabalho). Está na história do Flamengo, mas ele voltando pode ser o fantasma dele mesmo", afirmou Zinho.

"Pode ser campeão, mas jogar como jogou em 2019, não vai! Rafinha está aí? Diego Alves não é titular. Rodrigo Caio ainda está se recuperando, Filipe Luís está três anos (mais velho), Gerson saiu… Tem muitas mudanças no time. Ele vai vir nos braços da torcida, mas o torcedor ama o Flamengo. Se ele chegar e não repetir, vai ter cobranças em cima dele!", concluiu.