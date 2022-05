Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/05/2022 20:44 | Atualizado 17/05/2022 20:52

Rio - O Flamengo anunciou a escalação do time que irá enfrentar a Universidad Católica, do Chile nesta terça-feira (17), às 21h30, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. Com vantagem, o Rubro-negro pode garantir classificação às oitavas de final do torneio sul-americano com um empate.

Escalação do Flamengo - Libertadores Foto: Divulgação/Flamengo

Escalação do Flamengo: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas Pereira, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

O Flamengo lidera o Grupo H e soma dez pontos. Com o empate sobre o Universidad Católica, que é o terceiro colocado com sete pontos, o Rubro-negro pode se classificar para as oitavas de final da Libertadores.