Neymar - Reprodução/Instagram

Neymar Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 18:09

Rio - O atacante Neymar Júnior, do Paris Saint-Germain, já deu diversas declarações sobre uma possível transferência ao Flamengo, e disse que deseja atuar no Rubro-Negro antes de se aposentar. Nesta terça-feira (17), o jogador deixou alguns torcedores do Clube da Gávea animados com um simples like.

Uma página no Instagram chamada "Se Ficar Puto É Pior", conhecida por postar conteúdo sobre futebol, publicou um vídeo de Neymar dançando com Paulo Henrique Ganso, quando a dupla ainda defendia o Santos. Ao ver a publicação, o atacante do PSG deixou um comentário sobre o vídeo, e marcou seu ex-companheiro de equipe.

"Essa dupla era embaçada!", disse o craque na publicação.

Em seguida, o administrador da página respondeu o comentário do astro do PSG, e pediu sua ida ao Flamengo após a Copa do Mundo do Catar. Veja:

Comentário pedindo a ida de Neymar ao Flamengo após a Copa do Mundo Reprodução/Instagram

Embora não tenha respondido, Neymar curtiu o comentário, e animou a torcida do Flamengo nas redes sociais, que voltou a pedir a contratação do atacante.

Neymar curtiu o comentário do torcedor que pediu sua ida ao Flamengo Reprodução/Instagram

Bem vindo, Neymar! pic.twitter.com/3hLm46R2JG — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) May 17, 2022

No entanto, caso o Flamengo queira contratar Neymar, não terá missão fácil. O atleta, de 30 anos, possui contrato com o Paris Saint-Germain até o final da temporada europeia de 2025. A multa rescisória do contrato do atleta é de R$ 1.6 bilhão, mais do que qualquer clube do Brasil consegue pagar.