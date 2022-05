Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 19/05/2022 11:42

Rio - Nos últimos anos, Flamengo e Rede Globo não falaram a mesma língua por conta do direito de transmissão de alguns torneios. Pois bem, em 2022, novamente o problema está se repedindo. Desta vez, a competição em questão nem é do futebol profissional, mas sim o Brasileirão Sub-20. As informações são do portal "UOL".

Inicialmente, o torneio iria começar no dia 24 de abril, porém, o imbróglio atrasou o seu início. Além do clube e da emissora, a CBF também está envolvida no atrasado. Em relação a entidade máxima do futebol brasileiro, o problema se deve a a reforma no departamento de competições. Novo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues substituiu Manoel Flores por Julio Avellar na vaga de titular da pasta. Além disso, boa parte do segundo escalação também sofreu mudanças.

Com isso, a logística e o orçamento do torneio está sendo revisto pela CBF. De acordo com o site, a entidade entende que o atraso não afeta o Campeonato Brasileiro sub-20 porque não há um calendário encavando da categoria.



Em relação ao conflito entre Flamengo e Globo, a emissora carioca tem acordo com a confederação para transmissão de dois jogos por rodada. Há ainda a previsão de uma partida em TV aberta, na Band. Porém, o Rubro-Negro ainda não deu autorização para uso de seus jogos em casa.

Pela Lei do Mandante, é o clube carioca o titular desses direitos. O Flamengo quer o direito de transmitir os jogos do seu time sub-20 que não estejam previstos para o SporTV ou Band. Para isso, precisaria de uma liberação da Rede Globo. Com isso, o Rubro-Negro está negociando com a Globo e segundo o portal, pretende usar sua força política e até a possibilidade de não assinar a cessão de imagem para obter o direito a transmitir seus jogos na Fla TV.



Segundo o site, o entendimento da CBF é de que o imbróglio relacionado aos direitos de transmissão não afeta o início do Brasileiro sub-20 em si. E há um otimismo sobre um acordo entre as partes envolvidas.