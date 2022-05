Pedro - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O momento do Flamengo não é dos melhores, mas ao menos um jogador pode olhar para as últimas partidas e ver uma volta por cima se ensaiando. O atacante Pedro marcou três vezes nos últimos quatro jogos e para ter deixado para trás a má fase na temporada pelo clube carioca.

Anteriormente, o atacante havia entrado em campo em 18 partidas e havia feito os mesmos três gols. Pedro viveu um jejum de 13 jogos sem balançar a rede. A escrita negativa foi quebrada contra o Altos, no Piauí, posteriormente, o atacante deixou o dele contra o Talleres, na Argentina, e contra a Católica, no Maracanã.

A sequência negativa aconteceu em um período conturbado para Pedro. Fora de campo muito se especulou uma suposta insatisfação do atacante com a reserva no Flamengo. O Palmeiras chegou a tentar a contratação do centroavante, mas a negociação não evoluiu.

O bom momento de Pedro é muito importante para o Flamengo. Nas duas últimas temporadas, mesmo na reserva de Gabigol, o atacante foi um dos maiores artilheiros do clube carioca. Ele fez 23 gols em 2020 e 18 em 2021.