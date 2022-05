Jornalista e radialista Milton Neves - Deividi Correa

Publicado 19/05/2022 17:25

Rio - Em meio a tensão no dia a dia do Flamengo, Milton Neves deu uma polêmica declaração nesta quinta-feira (19). O jornalista, em sua coluna no UOL, disse ter se irritado com as vaias da torcida do Flamengo para Hugo Souza, no duelo contra a Universidad Católica, e ainda comparou a torcida do Rubro-Negro com a do Corinthians.

"Gente, faz algum sentido você vaiar o jogador do seu time durante a partida? Para quê Para deixá-lo ainda mais nervoso? Que extrema burrice! Nisso, a terceirizada rubro-negra tem muito a aprender com a Fiel torcida. Afinal, durante os 90 minutos, os corintianos apoiam incondicionalmente os seus jogadores. Jogam junto mesmo! E nunca fazem gol contra", disse o jornalista.

Nas redes sociais, muitos torcedores de diversas equipes se revoltaram com os comentários do jornalista. Confira:

Sou baiano e o que vejo aqui são milhares de torcedores do flamengo. E que não torcem pra nenhum outro time. E isso acontece em todo o país. Tenho muitos parentes em Minas e se repete a mesma situação. Não existe terceirizada. — Alex (@5Alexfernandes5) May 16, 2022

Já deu essa de terceirizada. Sou corintiano e tem muitos corintianos no norte e oeste do Paraná. E não são menos que os que moram aqui em Itaquera, Zona Leste de São Paulo.

Já está repetitivo. — Menino do NEP (@Valderifs) May 16, 2022