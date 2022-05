O técnico Paulo Sousa no treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

O técnico Paulo Sousa no treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/05/2022 16:46

Rio - O repórter Eric Faria fez uma revelação polêmica durante o "Seleção SporTV" desta quinta-feira. Ao comentar sobre o atrito entre Diego Alves e Paulo Sousa no Flamengo, ele trouxe a informação de que a resposta do treinador sobre a conversa do goleiro com o diretor Bruno Spindel, onde teria se oferecido para jogar contra a Universidad Católica, na última quarta-feira, aconteceu após uma pergunta "encomendada" pelo treinador, que queria falar sobre o assunto.

“Essa pergunta foi encomendada pelo Paulo Sousa para um repórter que estava na coletiva, ou seja, ele imaginou que ninguém fosse tocar no nome do Diego Alves porque não era dia de se falar de Diego Alves. Ele sentiu a necessidade de falar isso que a gente ouviu”, disse Eric.

Diante da repercussão de sua informação, Eric voltou no fim do programa para explicar melhor o ocorrido.

"Para deixar as coisas claras: a pergunta foi feita pelo nosso companheiro Fred Huber, do "GE". O que ele me disse é que recebeu uma dica importante de que o Paulo Sousa estava disposto a falar sobre isso, tanto que a resposta está repercutindo até hoje. Eu sei que a assessoria do Paulo Sousa quer emitir uma nota, então já estou me antecipando. Se não foi uma encomenda, foi uma boa dica. E eu acho que o que se discute não é a pergunta, e sim a resposta", afirmou.