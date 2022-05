Bruno Spindel e Marcos Braz - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Wanderson, atacante do Internacional Divulgação Rio - Um dos destaques do Internacional nesta temporada, o atacante Wanderson interessa ao Flamengo. Segundo o jornalista Vagner Martins, especializado na cobertura dos clubes gaúchos, o Rubro-Negro está atento à situação do jogador, que pertence ao Krasnodar-RUS, e pode entrar no páreo caso o Inter não exerça seu direito de compra ao fim do contrato de empréstimo, que se encerra no fim do ano.

De acordo com o jornalista, que conversou com o pai do jogador, o clube russo já comunicou que deseja o retorno de Wanderson a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Para evitar o retorno, o Inter precisaria desembolsar 4,5 milhões de euros (R$ 23 milhões).

Pelo lado do atleta, o desejo é permanecer no Internacional. Wanderson está "apaixonado" por Porto Alegre e só não seguirá no Internacional se o clube não quiser exercer a compra.

Wanderson foi emprestado pelo Krasnodar ao Internacional no início deste ano, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na época, o Flamengo chegou a procurar o atleta, mas o acordo com o Colorado já estava encaminhado.